Eccellenza: Camisano steso dal Giorgione (0-3)

Niente da fare per il Camisano Calcio nel confronto casalingo contro il Giorgione che dimostra un gioco organizzato ed efficace. Camisano fa fatica a contenere i giocatori della Marca e subisce due reti nel primo tempo e una ad inizio ripresa che chiude i giochi e fa svanire ogni speranza per i padroni di casa.

E' dal 20' minuto che il Giorgione fa sentire il suo peso in campo. Il primo gol arriva al 30': punizione di Gashi, respinge il portiere camisanese Corà, e Mioni ribatte a rete: 0-1. La seconda rete arriva al 46' con Gashi su assist di Mangieri.

Il Camisano apre il secondo tempo con la volontà di recuperare. L'occasione più ghiotta da rete è nei primi minuti per Sciancalepore, ma l'attaccante del Camisano non riesce a sorprendere il portiere trevigiano Costa. Subito dopo al 3' segna Mangieri la terza rete per Giorgione.



E prima della chiusura del match altra occasionissima per Sciancalepore: è bravo il portiere Costa a togliere la palla dai piedi dall'attaccante biancoceleste.Con la vittoria il Giorgione si porta in seconda posizione con 22 punti ad una sola lunghezza dalla capolista Arcella. Camisano rimane a 17 punti al quinto posto.