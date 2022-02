Eccellenza: Camisano porta a casa un punto da Borgoricco (0-0)

Un pareggio tutto sommato positivo per il Camisano 1910 a Borgoricco con la terza della classe. Comunque una bella gara tra due squadre che si sono affrontate con fair play.



Nel primo tempo entrambe le compagini in campo si sono presentate molto chiuse in difesa e per l'attacco del Camisano è mancato più volte l'ultimo passaggio. Da segnalare un bel tiro in porta dalla distanza di Pavanello al 15' parato dall'estremo difensore avversario Favarin.Nella ripresa Camisano va vicino all'azione vincente al 25' ma Baccarin viene rimontato sul più bello dalla difesa di casa mentre sta per calciare. Poi il Borgoricco spinge sull'acceleratore e mette in difficoltà la difesa biancoceleste: Corà para al 33' sull'ex Tescaro, poi al 26' su Bruscagin. Finisce 0-0, e si apre l'anno con un punto anche per gli uomini di Massimiliano Sabbadin.