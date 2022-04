Eccellenza: Camisano piegato a Castelfranco dal Giorgione (3-1)

A Castelfranco veneto non si passa, nemmeno un Camisano super volonteroso non cela fa. I biancoazzurri di mister Sabbadin tengono testa per tutto il primo tempo alla capolista Giorgione. Poi però i padroni di casa al 2' della ripresa insaccano l'1-0 con Antenucci che trasforma il penalty concesso per fallo netto di De Stefani in area.

Al 9' il Camisano pareggia: Mario devia in porta l'angolo battuto da Baccarin. E' 1-1. E il Giorgione non riesce a rgire. I vicentini allora si danno dafare e cercano il raddoppio. L'occasione e sui piedi di Faggin che però non riesce a superare il portiere Costa.

Nel momento di maggior spinta del Camisano è Bonaldi del Giorgione ad approfittarne: una disattezione ndifensiva offre il finaco e il portiere vicentino Corà non può nulla.



Il Camisano reagisce e si riversa nella metacampo avversaria alla disperata ricerca del pareggio. Di Pavanello e Baccarin le occasioni più ghiotte da segnalare. La partita si chiude nel recupero al 46' con Dalla Santa Casa che segna il 3-1.La dirigenza del Camisano Calcio 1910 alla fine rammaricata per la sconfitta si dice soddisfatta per la prestazione dei suoi ragazzi e non per il risultato. Peccato perché il pareggio ci sarebbe stato visto l'impegno dei biancoazzurriò Ora Giorgione è saldo in testa ala calssifica a 53 punti e Camisano è quinto a 39 punti, a --1 da Bassano e + 2 dal Calvi Noale.