Eccellenza: Camisano batte Borgoricco, 1-0

Si gioca al sintetico comunale di Camisano Vicentino perché lo stadio Dal Maso è in manutenzione. parte subito forte lo United Borgoricco Campetra, poi i biancoazzurri padroni di casa prendono le misure e macinano gioco. La prima frazione di gioco si conclude a reti inviolate per la puntualità delle difese e degli estremi difensori di entrambe le sqaudre. La ripresa vede ancora i padovani forzare la mano e andare all'assato almeno nei primi 10 minuti alla porta dei ragazzi allenati da mister Sabbadin. Le due compagini si equivalgono alla lunga in campo e sblocca la situazione una punizione battuta da Anostini al 18' con una parabola millimetrica che si infila nell'angolino. Sarà l'1 -0 definitivo. Da segnalare che i padroni di casa sciupano una bella occasione in contropiede allo scadere che poteva valere il raddoppio.