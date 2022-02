Eccellenza: Camisano a reti inviolate a Pozzonovo (0-0)

L'ha rischiata grossa il Camisano a Pozzonovo in provincia di Padova: dal 36' della ripresa rimangono in 10 per l'espulsione per doppia ammonizione di Dal Brolo. Un episodio che offre la possibilità ai padroni di casa di senare il gol del vantaggio, ma per imprecisione e stanchezza ciò non avviene.



Nel primo tempo occasioni per Scinacalepore del Camisano a partire da 15'. Risponde con l'altra occasione più netta nella prima frazione Franchin del Pozzonovo.Nella ripresa le occasioni arrivano per Baccarin, Volpato e Scinacalepore sul versante Camisano e invece sull'altro ancora per Franchin. Infine al 36' l'episodio dell'espulsione che permette al Pozzonovo di assediare la porta dei vicentini.