Eccellenza: Camisano a forza 7 contro Scardovari 

Sul Delta del Po in provincia di Rovigo finisce 3-7 tra Scardovari e Camisano.

Una vittoria che permette alla squadra vicentina di mister Sabbadin di posizionarsi al quarto porto in classifica con 20 punti a pari merito con la Godigese. Scardovari invece rimane ultimo in classifica con 5 punti.

Nel primo tempo camisano spinge subito sull'acceleratore e segna al 3' minuto con Sciancalepore vero trascinatore a suon di gol dei biancocelesti. Dopo 7' segna Volpato su assist di pavanello. Al 15' si ripete Sciancalepore empre su azione: e siamo 0-3 per Camisano. Scardovari reagisce e attacca e si procura un rigore che al 35' è Bulla a trasformare battendo il portiere vicentino Corà. Poi lo stesso portiere biancoceleste deve superare sé stesso per evitare a De Bei la rete.

E non è finita: segna Anostini al 40' per Camisano e ancora Bullo su azione al 44'. Il primo tempo si chiude con un "sonosro" 2-4.

Nella ripresa il primo gol arriva al 15' ed è di Scinacalepore che sigla così la tripletta grazie a un contropiede micidiale.



Calcio di Rigore al 20' che Volpato trasforma battendo il portiere di casa Marandella: e siamo al 2-6.C'è tenpo per il terzo gol dello Scardovari al 44' con Maistrello e pr il sigillo di Mario nel recupero (49') con Mario del Camisano. Vittoria roboante per gli uomini di Sabbadin: 7-3.