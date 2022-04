Eccellenza: Bassano perde a Borgoricco (4-2)

Si interrompe "tragicamente" a Borgoricco la serie positiva del FC Bassano, frutto del lavoro portato dal tecnico Alessandro Pontarollo, ancora squalificato. In panchina per i giallorossi Nichele.

Contro la squadra padovana il Bassano inizia bene: va in gol nel primo tempo al 31' conFracaro. Poi nella ripresa raddoppia con Lukanovical 11'. Ma in 20', dal 24' al 45' prende quattro "pappine" dai padroni di casa: inizia su azione Cappella che poi si ripete al 32' portando il risultato in parità. Al 38' Fracaro tocca di mano la palla in area e il direttore di gara assegna il penalty: dal dischetto lo stesso Cappella realizza portando a tre le sue segnature. Allo scadere è Doné che chiude il match con il quarto gol del Borgoricco.



Un match dai due volti con un Bassano pimpante e sicuro di sé e della vittoria fino a metà del secondo tempo. Da allora un calo misterioso che ha permesso agli avversari di prendere in mano il pallino del gioco e rifilare una quaterna in uan ventina di minuti ai giallorossi.Con la vittoria il Borgoricco aumenta il suo vantaggio in classifica attestandosi sui 46 punti: terzo in classifica va a +6 sul Bassano che è quarto. Sopra Arcella secondo con 47 punti e in testa Giorgione con 53 (dopo la vittoria su Camisano).