Eccellenza: Bassano batte in trasferta Giorgione, a Castelfranco finisce 1-2

In Eccellenza il FC Bassano 1903 ha fatto visita a Castelfranco in casa del Giorgione vincendo un match sicuramente difficile visto che i trevigiani sono in testa alla classifica del girone B.

Gli uomini di Alessandro Pontarollo sono andati in vantagigo al 27' del primo tempo con Peotta. Accorcia le distanze nella ripresa una vecchia conoscenza del calcio in proivincia di Vicenza, il buon Antenucci al 32' (st). Ma nel recupero l'attaccante giallorosso Lukanovic non perdona e insacca la rete del definitivo vantaggio che mette in ginocchia la prima della classe.

Il Bassano dimostra con questa vittoria di essere cresciuto molto granzie all'arrivo di Pontarollo in panchina e all'inserimento di alcuni elementi in squadra.

Prossimo incontro (ottava giornata di ritorno) domenica 20 marzo 2022 alle 14 e 30 al Mercante tra Bassano e Scardovari.