Eccellenza B: Bassano pareggia in casa con la Godigese (1-1)

E' il terzo pari di fila per il FC Bassano dell'allenatore Francesco Maino che è rimasto soddisfatto della prestazione, ma non certo del risultato, ed esorta i suoi ad avere più coraggio. Ad andare in vantaggio al 6' i padroni di casa con una punizione di Antenucci. Poi nel primo tempo viene amministrato bene il vantaggio, ma in apertura di ripresa arriva un gol con un gran tiro da 20 metri di De Stefani (al 3') che per la Godigese vale il pareggio. I giallorossi reagiscono cercano la rete che quasi arriva nel finale. Ma finisce in parità sul 1-1. Il Bassano rimane a centro classifica con 10 punti, a otto lunghezze dalla prima della classe, il Giorgione (18 punti) e a sei dall'ultima il San Giorgio in Bosco (4 punti).

Prossimo match per FC Bassano ad Abano domenica prossima.