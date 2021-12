Eccellenza: altra botta di mercato del Bassano che porta in rosa l'attaccante Antonio Lukanovic

La società Fc Bassano 1903 ha reso noto di aver ingaggiato per la stagione in corso il giocatore croato Antonio Lukanovic: è l'altro colpo di mercato dei giallorossi che si portano a casa un giocatore di serie superiore, dopo Mattia Sandrini che però ha 5 anni più di lui.?



Lukanovic, attaccante classe 1998, alto un metro e 90, Antonio Lukanovic ha mosso i primi passi nel club della propria città, e dopo il settore giovanile del Rijeka, è arrivato in Italia vestendo le maglie di Parma e Novara, squadra con cui ha debuttato in serie B nell'annata 2016-2017, collezionando 19 presenze e siglando la sua prima rete tra i professionisti proprio contro il Vicenza. Era il 3 dicembre 2016 e dopo il gol di Raicevic che portò in vantaggio i biancorossi, Lukanovic segnò al 34' portando il risultato in pareggio, poi chiuse le marcature nella ripresa Galabinov per la vittoria del Novara.Dopo un'esperienza a Catanzaro, Antonio Lukanovic è tornato a Novara, in serie C, prima di trasferirsi in Slovenia, militando per due stagioni all'Olimpia Lubiana. Nell'ultima stagione ha giocato a Montebelluna e Campodarsego in serie D.