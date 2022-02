Eccellenza: al Mercante il Bassano batte la capolista Arcella per 3-0

Un risultato clamoroso per la prima di ritorno giocata allo stadio Mercante di Bassano del Grappa. I padroni di casa allenato di Alessandro Pontarollo battono la capolista del girone B dell'Eccellenza per 3-0 e la partita finisce 10 contro 9. In porta per il Bassano è arrivato sabato Tomas Fantoni, 20 anni bassanese, svincolato, ex Cartigliano. I due portieri in rosa infatti sono KO.

Nel primo tempo i giallorossi giocano bene, e dominano fino all'episodio cardine del rigore e dell'espulsione di Bellemo dell'Arcella, che già ammonito atterra Zuin in area. Lo stesso Zuin batte il portiere padovano Berto e segna: è 1-0.

Nella ripresa è subito pericoloso il giallorosso Xamin. Poi segna il 2-0 Lukanovicsu assist di Bounafaa. Poi è assedio del Bassano all'area dei padovani: Berto para tiri di Ziìuin Lukanovic e Peotta tutti nello specchio della porta. Segna al 20' dai 25 mestri Davide Xamin che fissa il risultato sul 3-0.

Restano l'espulsione di Rizzon del Bassano per il secondo cartellino giallo e poi un'altra spulsione per i padovani: Paccagnella si becca il rosso per un fallaccio a centrocampo.



Sotto alcuni scatti di Gito Trevisan ieri al Marcante realizzati per FC Bassano 1903