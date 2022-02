Eccellenza: al Mercante il Bassano batte Calvi Noale 2-1

I giallorossi di mister Pontarollo hanno piegato in casa il Calvi Noale guidato da Pulzetti: Peotta nel primo tempo e Lukanovic nella ripresa poi in chiusura accorcia Stalla. Festa sugli spalti per i tifosi del Gruppo Grappa