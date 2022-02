Eccellenza: al FC Bassano 1903 arriva Brian Plegnon dalla Primavera del Citta

In giallorosso prima della ripresa del campionato di Eccellenza veneto (girone B) arriva anche un attaccante 19enne. SI tratta di Brian Plegnon originario della Costa d'Avorio. Il FC Bassano 1903 ha siglato con il giovane un accordo per assicurarsi le sue prestazioni nella seconda parte del campionato 2021-2022.



Attaccante, classe 2003, Plegnon approda al Bassano dal Cittadella dove ha giocato nel campionato Primavera.«Sono felice di essere approdato a Bassano – le prime parole di Brian Plegnon in giallorosso - sono qui perché spero di trovare minuti in campo e progredire così, giorno dopo giorno, nel mio gioco. L'obiettivo per me è chiaro ed è quello di incassare il maggior numero di vittorie in questo girone di ritorno».