Eccellenza: a Schio dopo due giornate Giarraffa lascia e arriva mister Visentin

Ha rassegnato le dimissioni anticipando eventuali decisioni dello Schio Calcio, il mister Manlio Giarraffa. Un addio maturato dopo la sconfitta per 3-0 di domenica scorsa. La società giallorossa dell'Alto Vicentino del presidente Vallortigara ha già incaricato un nuovo allenatore. Si tratta di Moreno Visentin, 44 anni di Bassano del Grappa. In passato ha allenato le giovanili di Cittadella Rossano, Bassano e Giorgione. Ha allenato le prime squadre di Rossano, Cassola, Nove e l'ultima prima della pandemia San Giorgio in Bosco. Domenica prossima Schio scnde in campo contro la Virtus Cornedo.