Eccellenza A: Schio battuto in casa da Villafranca con un "gollonzo" (0-1)

Una sconfitta di misura e anche immeritata quella subita dallo Schio allo stadio De Rigo con la capolista Villafranca Veronese.



L'episodio è accaduto al 26' del primo tempo con il portiere Ayoub che rinvia con una punizione appena fuori dall'area: un tiro teso colto a centrocampo da Marchetto che a sua volta disegna un pallonetto che si insacca perché il numero uno scledense non fa a tempo a ritornare tra i pali.Per il resto della partita nulla da ridire per lo Schio di mister Baldi (terzo allenatore della stagione) che ha dato filo da torcere alla prima della classe e che avrebbe forse meritato un pareggio. Occasioni da gol già nel primo tempo per Abdreetto, Gumiero e Primucci. Le occasioni più evidenti per lo Schio nella ripresa quelle di Sbalchiero di testa e ancora di Primucci in chiusura. Villafranca si assesta in testa alla calssifica del girone A dell'eccellenza con 24 punti, mentre schio è a 7 punti a pari merito con Montorio, Tealm SLG e Garda. Sotto a 6 punti solo Cornedo e Cologna.