Eccellenza: a Cologna Veneta il mandorlato se lo pappa Montecchio: vittoria netta per i vicentini (1-3)

Trasferta positiva per il Montecchio Maggiore con mister Federico Coppola soddisfatto per la bella partita e la personalità dimostrate in campo dai suoi. Caserotto va in gol al 15' (su lancio di Zanella) grazie a un pallonetto sul secondo palo che sorprende l'estremo difensore di casa Fattori. Occasioni nel primo tempo anche per Mangieri e Montagnani tra le fila dei biancorossi. Invece per i gialloblù di casa nella reazione dopo il gol ci vanno vicini Pellizzari e Crivellaro con dei tiri dalla distanza.

Nella ripresa il Cologna apre nei primi 5' con un paio di punizioni dal limite dell'area ma in entrambi i casi la difesa castellana neutralizza. Al 7' Mangieri va in gol ma è fuorigioco: si rimane comunque sullo 0 a 1 per Montecchio.



Poco dopo però il Cologna protesta per un presunto tocco di mano da parte della difesa ospite all'11' ma l'arbitro fa proseguire il gioco. Arriva l'autogol di Bernardinello al 16' per un'incomprensione con il suo portiere Saggioro: gli appoggia la palla di testa ma il portiere non se l'aspetta e la sfera finisce in rete: 1-1. Montecchio reagisce subito con Mattioli che manda di poco a lato e poi è Casarotto a rimediare con un'incredibile parabola dal calcio d'angolo: è 1-2.Infine nel recupero sempre su calcio d'angolo battuto in questo caso da Falchetto devia di testa Guccione (48'): la palla finisce in rete e l'attaccante torna a segnare dopo il digiuno che durava da Natale. Risultato finale è 1-3 e Montecchio torna a casa con l'intera posta.