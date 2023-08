E' ufficiale il prestito di Jacopo Pellegrini al LR Vicenza

E nel pomeriggio di giovedì 24 agosto 2023 arriva anche l'ufficialità di un altro acquisto per il LR Vicenza che era già nell'aria. Infatti la società LR Vicenza con una nota comunica "di aver acquisito dall’U.S. Sassuolo Calcio, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2024, con diritto di opzione e controopzione, le prestazioni sportive del calciatore Jacopo Pellegrini».

Pellegrini, attaccante classe 2000, la scorsa stagione ha conquistato la vittoria del campionato di serie C con la Reggiana, mettendo a segno 11 reti, condite da 6 assist, in 40 partite totali. In precedenza ha vestito le maglie del Pordenone in Serie B e del Gubbio in Serie C.