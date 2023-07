E' ufficiale: Filippo Costa è giocatore del LR Vicenza

E' arrivata finalmente l'ufficialità anche se Filippo costa si allenava da ieri (martedì 18 luglio) con il gruppo allo Sporting 55 di Romano d'Ezzelino. La società LR Vicenza con una nota ha comunicato ufficialmente «di aver acquisito dalla SSC Napoli, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Costa. Il giocatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2025, con rinnovo automatico, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per un’ulteriore stagione».

Costa, esterno sinistro vicentino classe 1995, nella scorsa stagione con il Foggia ha registrato 46 presenze tra campionato, coppa e playoff culminati con l’approdo in finale. Ha inoltre siglato 4 reti e fornito 10 assist.

In carriera ha disputato 39 partite in Serie A con il Chievo Verona e la Spal, con cui aveva conquistato la vittoria nel campionato di Serie B nella stagione 2016-2017. Inoltre, ha vestito le maglie di Parma e Virtus Entella in Serie B e Bari e Pisa in Serie C.