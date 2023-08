E' ufficiale: Fausto Rossi è del LR Vicenza

Ad ora di pranzo di oggi giovedì 24 agosto 2023 la società LR ha diramato una nota in cui comunica "che è stato sottoscritto un accordo con il calciatore Fausto Rossi, sino al 30 giugno 2025".

CHI E' FAUSTO ROSSI

Rossi, nelle ultime 4 stagioni ha vestito la maglia della Reggiana, registrando 117 presenze e conquistando per due volte la promozione in Serie B, nelle stagione 2019-2020 attraverso la vittoria dei playoff e nel 2022-2023, con il primo posto nel Girone B della Serie C.

Ha esordito nei professionisti con la maglia del Vicenza nella stagione 2010-2011 e in due anni è sceso in campo, in 28 occasioni, con i biancorossi tra Serie B e Coppa Italia, siglando anche la sua prima rete.

Successivamente ha vestito le maglie di Brescia, Real Valladolid, Cordoba, Pro Vercelli, Trapani e CS Craiova.