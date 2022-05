E' serie C per FC Arzignano Valchiampo che pareggia con Union Clodiense (1-1)

Una partita quella di domenica pomeriggio allo stadio Ballarin di Chioggia che vale la promozione diretta in serie C: FC Arzignano Valchiampo è in prima posizione di classifica con 72 punti e l'Union Clodienze a -1 ovvero a 71 punti. I chioggiottisolo con una vittoria sarebbero riusciti a passare in serie C proprio all'ultima giornata di campionato. E quasi ce la fanno perché mettono subito sotto presisone i giallocelesti di mister Giuseppe Bianchini. La partita è dura, sin dai primi minuti alto è il nervosismo in campo, è un match particolarmente spezzettato da qualche discussione accesa in campo. Ma alla fine l'Arzi regge e porta atermine l'incontro andando a pareggiare con Gnago ad un minuto dalla fine e poi salvando il risultato con Molnar che spazza di piede davanti alla linea a portiere vicentino battuto.

Un incontro per "cuori forti" che però regala la promozione diretta in serie C (Lega Pro) al FC Arzignano Valchiampo.

Nel primo tempo i padroni di casa aprono pressando molto e andando vicin al gol con Ndreca. Un inizio frenetico che però porta nervosismo e il direttore di gara deve sedare due zuffe al 7' e subito dopo al 9'.

Si rende percoloso al 11' con un tiro cross Beltrame per i giallocelesti e il gol arriva un minuto dopo ad opera del velocissimo Fasolo imbeccato da Calabrese, con un tiro sulla sinistra della porta da posizione abbastanza centrale: la palla bacia il palo ed entra.

Altra zuffa al 18' con l'intervento amche dell'allenatore Bianchini per dare una mano all'arbitro ad allontanare alcuni giocatori.

L'episodio che ha determinato il match arriva al 28' con Monticelli che atterra Beltrame lanciatoverso l'area dalla destra: è un fallo da cartellino giallo, ma è il secondo perché lo stesso Monticelli era stato ammonito due minuti prima. I granata di Chioggia restano in 10.

Mister Andreucci è costretto a rivedere la formazione e rinuccnia all'attaccante Ndreca che ha determanto il gioco offensovo dei primi 30' per i padroni di casa con continui inserimenti in profondità.

Entra Tinazzi che va a coprire al posto dell'espulso Monticelli e la squadra di casa quindi si assesta su un 4-4-1.

L'arzi non riesce ad approfittarne nei successivi 15' di gioco: da segnalare comunque una giocata di Beltrama al 41' che lancia vicinissimo a gol Casini che però non riesce a prendere il tempo giusto. Lo stesso Casini viene ammonito al 41'.

Nella ripresa il FC Arzignano Valchiampo ci crede maggiormente: al 7' Sarli tira di qualche metro sopra la traversa difesa da Passador portiere granata.

Al 13' mister Bianchini fa entrare Antoniazzi e Moras .

Al 15'm della ripresa azione offensiva pericolosa da parte dell'Arzi con unfraseggio tra Gnago e Beltrame e traversone di questultimo che però non trova deviazioni nonostante la vicinanza di Fyda e Moras.

Il tecnico granata al 19' rischia e mette dentro un attaccante fresco DI Maira per Bongiorno rimasto a fare un lavoro sporco verso la difesa acvvversaria e stanchissimo.

Gli ultimi 25' sono di marca Arzignano con diverse occasioni per i giallocelesti: protagonisti il solito Beltrame, Cescon entrato al 30' di gioco della ripresa, al 31' addirittura Bonetto colpisce la traversa con un tiro da 25 metri.

A 10' dalla fine mister Bianchini inserisce anche Pasqualino. E proprio quest'ultimo freschissimo di gioco (in campo ad appesantire la stanchezza di una partita al massimo anche 30° C) crossa ottimamente ad un minuto dalla fine con Gnago che stavolta dopo mille tentativi si trova pronto: tapin nella mischia dacvanti alla porta avversaria ed è gol per il pareggio 1-1..

L'arbitro fa recuperare almeno 7 minuti: al 95' l'Union Clodiense trova le forze scopreneosi di andare all'attacco e di costruire un'ottima azione con la palla che a portiere battuto stava per finire in rete per il vantaggio di casa. Ma l'eroico e roccioso Molnar si sostituisce al portiere e di piede spazza via la palla a qualche decina di centimetri dalla linea bianca di porta. Un salvataggio che vale quanto un gol!

Al triplice fischio finale scoppia la gioia dei giallocelesti in campo e dei tifosi al seguito al Ballarin di Chioggia.



Un tifoso di Arzignano poi invade il campo sventolando la banfiera gialloceleste nel tentativo di fare un giro del campo e viene atterrato con rabbia dai giocatori dell'Union Clodiense nei pressi della loro panchina: un episodio che nulla ha a che vedere con il fair play e che potrebbe avere conseguenze.