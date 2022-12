E’ morto a 82 anni il grande Pelé. A Paolo Rossi “che fece piangere il Brasile” disse: «tu sei un grande del calcio!»

Pelé, al secolo Edson Arantes do Nascimento, nato il 23 ottobre 1940 a Três Corações (Tre Cuori, cittadina di 72mila abitanti) nello stato di Minas Gerais in Brasile, è morto il 29 dicembre 2022 all’ospedale Albert Einstein di San Paolo dove l'ex fuoriclasse è stato ricoverato da fine novembre 2022.

Pelé detto anche “O Rei” (il re del calcio), centrocampista e attaccante, fu tre volte campione del mondo con il Brasile (1958, 1962, 1970). Ha legato la sua carriera da calciatore al Santos, squadra di San Paolo con cui ha esordito a soli 15 anni. In 19 stagioni con la maglia del Santos ha vinto 10 titoli paulisti, 6 campionati brasiliani, 2 Coppe Libertadores e 2 Coppe Intercontinentali. Ha segnato 1281 gol in 1363 gare ufficiali. Per la FIFA è stato il miglior calciatore del secolo XX, e insieme a Maradona, il più forte della storia.

Finì la carriera nell’ottobre del 1977 (dopo l’esperienza nei Cosmos per lanciare il calcio negli USA), quando un’altra carriera stava prendendo il volo, quella del “vicentino” Paolo Rossi.

Nella foto Pelé e Paolo Rossi: l’attaccante di Prato, che giocò nel Vicenza e nella nazionale, “fece piangere il Brasile” ai mondiali del 1982 con tre gol: era il 5 luglio. Quando in una trasmissione televisiva chiesero a Pelé se si era arrabbiato per quelle tre reti disse di amare il calcio e la sua bellezza e disse a Rossi: «tu sei uno dei grandi che ha reso il calcio qualcosa di importante! Non posso essere arrabbiato con te!»

Nell’estate del 2014 a Vicenza in Basilica Palladiana grazie all’amministrazione comunale e all’Associazione Italiana Calciatori e dal collezionista Claudio Pasqualin (procuratore dei calciatori) fu realizzata una mostra di cimeli del calcio mondiale dove trovavano posto anche degli effetti appartenuti al grade Pelé.