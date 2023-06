E' finale scudetto per l'under 16 del LR Vicenza: il 16 giugno contro il Cesena

Finale Scudetto raggiunta per l'Under 16 del LR Vicenza. Bella vittoria contro l’Ancona per 4-0, che segue alla vittoria per 3-1 nelle Marche. In rete Samuele Picardi, Mattia Tirapelle, Filippo Conzato e Filippo Poier.

Venerdì 16 giugno, a Tolentino, i biancorossi di mister Belardinelli sfideranno il Cesena per conquistare lo Scudetto di categoria.

TABELLINO - Under 16: gara di ritorno della semifinale dei playoff Scudetto

VICENZA-ANCONA, 4-0 (3-0)

LR VICENZA: Mocanu (dal 1′ st Zanella); Binotto, Moscati (dal 26′ st Russo), Baidoo, Castellan, Zaghetto (dal 26′ st Zanini), Cortese, Rosa (dal 1′ st Gashi), Picardi (dal 14′ st Broggian), Tirapelle (dal 14′ st Beghetto), Conzato (dal 14′ st Poier).

IN PANCHINA: Zanini, Buzzacchera, Righetto.

ALLENATORE: Guido Belardinelli

ANCONA: Ruzzi; Cilla (dal 1′ st Sciavoni), Parioli (dal 1′ st Altieri), Galeotti (dal 12′ st Innocenti), Latini, Mancini, Carlini, Sampaolo (dal 26′ st Messersi), Garavalli (dal 12′ st Vlaicu), Cacciamani, Pepa (dal 17′ st Luciani).

IN PANCHINA: Talozzi, Vinacri, Mascitti, Messersi.

ALLENATORE: Mattia Casaccia

ARBITRO: Davide Martina di Palermo, assistenti Alex Scaldaferro di Vicenza e Alessia Cerato di San Donà di Piave

RETI: 16’ pt Picardi (LRV), 29’ pt Tirapelle (LRV), 39′ pt Conzato (LRV), 32′ st Poier (LRV)

NOTE - Ammoniti: Rosa (LRV). Angoli: 4-4