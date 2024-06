Dueville Calcio: è stato presentato lo staff tecnico

Nei giorni scorsi si è tenuta la presentazione dello staff del Dueville per la stagione 2024-25.

Ecco tutti i protagonisti:

Allenatore Manolo destro

Vice Daniele Basso e Matteo Sanson

Preparatore portieri Plechero Giancarlo

Massaggiatore Luca Peruzzo

Osteopata Mattia Piga

Fisioterapista Zorzo Piergiorgio

Per quanto riguarda il mercato ricordiamo che il Ds Pozzato ha svolto un grande lavoro in entrata, dove sono arrivati importanti elementi come Milanello, Filotto, Spiller, Carollo e Cuman.