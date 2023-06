Divorzio consensuale tra LR Vicenza e Francesco Vallone

Serie C

Era prevedibile dopo la partenza del direttore sportivo Federico Balzaretti: anche il direttore tecnico lascia i biancorossi. Nel pomeriggio di sabato 10 giugno 2023 il LR Vicenza ha reso noto "di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il direttore tecnico, scouting e metodologie, Francesco Vallone".

Nella nota il club del presidente Stefano Rosso ringrazia Vallone per il lavoro svolto nelle ultime due stagioni "nell’implementazione dell’area tecnica" e gli augura il meglio per il proprio futuro professionale.