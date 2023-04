Calcio, Serie C/A, ultima giornata: diffidato Sandon del LR Vicenza e squalificato Piana dell'Arzignano Valchiampo

Per l'ultima partita di campionato del LR Vicenza in trasferta a Piacenza (sabato 22 aprile ore 17 e 30) l'arbitro sarà Francesco Carrione della sezione di Castellamare di Stabia. Intanto il giudice sportivo ha diffidato Thomas Sandon che ha raggiunto i 9 cartellini gialli in campionato. Nel caso nell'ultima partita di campionato il difensore fosse sanzionato con un giallo sconterebbe comunque la squalifica nei play off (mentre le diffide vengono azzerate).

Sul versante del FC Arzignano Valchiampo invece il difensore Luca Piana è stato squalificato dalla giustizia sportiva: pertanto non sarà a disposizone di mister Giuseppe Bianchini per l'ultima di campionato. I giallocelesti giocano in casa allo stadio Dal Molin sabato 22 aprile 2023 alle ore 17 e 30 contro il Renate.