Dal 1 al 12 agosto il ritiro dell'Arzignano Valchiampo a Gallio

Anche per la stagione 2023-2024 l’Arzignano Valchiampo partirà per Gallio che, come lo scorso anno, sarà la sede ufficiale del ritiro estivo gialloceleste.

Da martedì 1 agosto a sabato 12 agosto 2023 i giallocelesti di mister Giuseppe Bianchini saranno ospitati dall’Hotel Gaarten Benessere Spa, proprio nel paese del sindaco Emanuele Munari.



Il lavoro sul campo e in palestra si svolgerà allo, a pochi passi dalla struttura alberghiera. Tra i luoghi di questa pre-season si aggiungerà anche lodove si disputeranno alcune amichevoli.«Ringraziamo ile il suo direttore, il comune diguidato dal sindacoe l’per l’accoglienza ricevuta fin dallo scorso anno lavorando in sinergia con noi - afferma il presidente dell’Arzignano Valchiampo-. Grazie per riceverci nuovamente dando così continuità al percorso gialloceleste e mettendo a disposizione queste strutture immerse nelle montagne, ideali per preparare fisico e mente in vista della prossima stagione di Serie C».