Cristian Brocchi (LR Vicenza) verso Vicenza-Como: "Giocare come se fosse la prima, l'ultima e l'unica partita"

Alla vigilia di LR Vicenza-Como il tecnico dei biancorossi ha declamato la formula magica per far giocare bene e senza pensieri la sua squadra: «Dobbiamo giocare come se fosse la prima partita, giocare come se fosse l’ultima e giocare come se fosse l’unica».

«Ogni gara deve essere interpretata così - ha decretato perentoriamente in conferenza prepartita il Mister biancorosso- , non dobbiamo pensare a cosa è stato fino ad oggi, né pensare a ciò che sarà, ma dobbiamo pensare solo alla partita di domani (oggi Vicnza-Como, ndr), perché per noi è una finale, come saranno tutte finali da qui alla fine».



Brocchi commenta anche una lapidaria ed embelmatica statistica: «Vicenza quinto in classifica per occasioni create e penultimo per occasioni realizzate: non mi piaceva dare questo dato, perché non voglio sembri una giustificazione - commenta il mister del LR Vicenza -, non mi piacciono (le giustificazioni, ndr)».E ancora: «Ma non è solo l’errore singolo di quando si subisce una rete,. Dobbiamo assolutamente invertire la rotta».