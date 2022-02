Cremonese-Vicenza, testa-coda, 0-0, "san Nikita paratutto"

Una partita tra la seconda della classe e la penultima in classifica quasi tutta in mano alla Cremonese che ha un indice di possesso della palla del 67%.

I grigiorossi tirano 25 volte di cui 8 volte in porta. Mentre il LR Vicenza tira 9 volte di cui 2 volte in porta. Biancorossi che commettono 20 falli sui 13 dei padroni di casa, e che vanno in fuorigioco 5 volte tentando di andare verso la porta (contro gli zero errori della Cremonese).

Sono i principali dati statistici che fanno capire come è andato il match tecnicamente e nella prestazione.

Comunque grande cuore per i biancorossi che ce l'hanno messa tutta per fermare l'esuberanza e la qualità dell'attacco della Cremonese.

Non solo: lo scledense Michele Cavion si procura pure un rigore: al 39' del primo tempo spara la palla in area che viene toccata con un gomito da un difensore. L'arbitro fischia, il VAR conferma e il penalty viene battuto da Alessio Da Cruz e incredibilmente parato da Carnesecchi. E capiamo che c'è un motivo per cui è portiere della nazionale under 21.

Incredibile l'occasione fallita dall'olandese che avrebbe potuto cambiare il match.

Nel primo tempo la Cremonese ha calciato per ben due volte a porta vuota sbagliando.

Il portiere Contini sin dal primo tempo ha parato di tutto, De Maio ha salvato anche un pallone sulla linea (importante la sua prestazione in difesa), Brosco finalmente ha giocato da sufficienza.

Nella prima frazione di gioco da ricordare anche che al 30' Dalmonte calcia bene in porta ma la sfera viene respinta da Carnesecchi.

Nella ripresa al 8' su cross di Dalmonte di testa Teodorczyk devia sul secondo palo e la palla è fuori di poco. Questa è l'altra grande occasione per il Lane.

Poi al 10' l'infortunio per De Maio che si scontra in volo con il suo portiere Contini. Resta comunque in campo per uscire una decina di minuti dopo.

Tra il 15' della ripresa e il 35' i cambi più importanti: al 17' per il Vicenza entrano Diaw, Ranocchia e Crecco per Teodorczyk, Da Cruz e Sandon, e poi Padella per De Maio.

Al 23' della ripresa l'incredibile errore dell'attaccante grigiorosso Gondo che calcia alto a porta vuota.

In chiusura occasioni in attacco tra i biancorossi per Ranocchia e poi diverse importantissime parate dell'estremo difensore ucraino del Vicenza Nikita Contini che dimostra di essere davvero la saracinesca biancorossa. E i tifosi cominciano ad inneggiare a san Nikita Contini!

Per chiudere da segnalare la grnade stupidaggine commessa dall'attacante Davide Diaw: due falli da giallo, il secondo oramai in chiusura del lungo recupero di 7': per lui è espulsione, che significa almeno una giornata di squalifica. Non ci voleva proprio in un momento in cui il Vicenza ha un reparto di attacco acciaccato.

TABELLINO - CREMONESE-LR VICENZA, 0-0

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Casasola (36' st Politic), Bianchetti, Okoli, Valeri; Bartolomei (16' Castagnetti), Fagioli; Zanimacchia, Strizzolo (16' Gaetano), Rafia (45' Gondo); Di Carmine (28' Baez).In panchina: Fiordaliso, Ravanelli, Meroni, Sernicola, Ciezkowski, Crescenzi, Sarr. Allenatore: Pecchia.

L.R. VICENZA (4-2-3-1): Contini; Bruscagin, Brosco, De Maio (17' st Padella), Sandon (16' st Crecco); Bikel, Cavion; Dalmonte, Da Cruz (16' Ranocchia), Giacomelli (30' st Zonta); Teodorczyk (16' Diaw). In panchina: Grandi, Mancini, Djibril, Alessio, Morello, Paoloni, Lattanzio. Allenatore: Brocchi.

ARBITRO: Andrea Colombo di Como.

RETI: -

NOTE: Espulso: Diaw al 53' st per somma di ammonizioni. Ammoniti: Rafia, Sandon, Diaw, Politic, Bruscagin. Angoli: 11-2. Recupero: 4', 7'. Al 28' pt espulso il ds del LR Vicenza Balzaretti per proteste. Al 40' pt Carnesecchi (C) para un rigore a Da Cruz (V).