Coppa Italia, Vicenza-Juve Next Gen: i biancorossi convocati

Sono 24 i giocatori del LR Vicenza convocati da mister Dan Thomassen per la Finale di ritorno di Coppa Italia Serie C contro la Juventus Next Gen in programma martedì 11 aprile 2023 alle ore 20 e 30 allo stadio Romeo Menti.

Tra loro non ci sono i due infortunati Ierardi e Cataldi e i due squalificati Ronaldo e JimenEZ.

I BIANCOROSSI CONVOCATI

PORTIERI: Brzan, Confente, Iacobucci

DIFENSORI: Bellich, Cappelletti, Corradi, Ndiaye, Pasini, Sandon, Valietti

CENTROCAMPISTI: Begic, Cavion, Dalmonte, Greco, Mion, Oviszach, Scarsella, Zonta

ATTACCANTI: Della Morte, Ferrari, Giacomelli, Mores, Rolfini, Stoppa.