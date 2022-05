Coppa Italia: Vicenza Femminile batte Chieti e va in semifinale

Tutta la qualità del Vicenza Calcio Femminile si è vista ieri in campo al Comunale di Tavernelle contro il Chieti nei quarti di Coppa Italia di serie C.

Primo tempo equilibrato nel quale il Vicenza mostra qualcosa di più, ma deve aspettare il 42′ per trovare la rete del vantaggio firmata Kastrati su assist di Cattuzzo.

Dopo appena 4′ dalla ripresa le biancorosse mettono al sicuro il risultato col passaggio millimetrico di Balestro che favorisce la conclusione indisturbata di Sule.

Al 21' Kastrati (trovata in contropiede da Missiaggia) inganna la difesa e permette a Sule di battere sola a rete per il 3-0.

Da qui in poi il Vicenza domina, complice anche il rosso diretto ai danni di Stivaletta per proteste arrivato al 25′ della ripresa.

A chiudere la partita la terza rete di Sule al 28' su assit di Basso ed il gol di Cattuzzo su punizione a 5' dalla fine.

La squadra di Moreno Dalla Pozza vince e convince: con il successo sulle laziali si aggiudica una semifinale di coppa meritata e ritrova la condizione psicologica giusta con cui affrontare un duro finale di stagione.



TABELLINO - Vicenza Calcio Femminile – Calcio Femminile Chieti, 5-0 (1-0)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Dalla Via, 3 Balestro, 18 Maddalena, 4 Missiaggia (c), 15 Gobbato (dal 74′ 19 Suvet), 6 Battilana, 10 Kastrati (dal 83′ 2 Scaroni), 8 Cattuzzo, 14 De Vincenzi (dal 52′ 9 Basso), 7 Montemezzo (dal 67′ 17 Lugato), 16 Sule (dal 79′ 13 Pegoraro)

IN PANCHINA: 12 Palmiero Herrera, 13 Pegoraro, 9 Basso, 5 Penzo, 20 Frighetto, 11 Dal Bianco

ALLENATORE: Dalla Pozza

CALCIO FEMMINILE CHIETI: 1 Falcocchia, 2 Di Camillo Gia. (c), 6 Martella, 9 Esposito, 10 Di Camillo Giu. (dal 87′ 14 Colavolpe), 11 Stivaletta, 16 Di Domenico (dal 68′ 23 Passeri), 17 Carnevale, 20 D’intino (dal 68′ 18 Di Gesualdo), 24 Kokany, 28 Giuliani

IN PANCHINA: 3 De Vincentiis, 5 Di Sebastiano

ALLENATORE: Di Camillo

RETI: 42’ Kastrati (V); 49’, 66’, 73’ Sule (V); 85’ Cattuzzo (V)

AMMONIZIONI: 28’ Cattuzzo, 40’ Giuliani, 62’ Di Camillo Gia.

ESPULSIONI: 70’ Stivaletta

ARBITRO: Casali (Crema)

Recupero: 2’; 5’.