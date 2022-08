Coppa Italia, serie D: il Cartigliano perde con Este (3-5) ed è fuori dai giochi

Avrebbe potuto farcela il Cartilgiano nel primo turno di coppa Italia di Serie D che si è giocato domenica 28 agosto 2022 nel pomeriggio allo stadio Fair Play; invece è andata che l'Este pur giocanto quasi tutta la partita in inferiorità numerica ha trovato un calcio piazzato di Menato al 21' della ripresa che ha tagliato le gambe ai biancocelesti già appesantiti da una partita iniziata in salita. Poi la mazzata finale col rigore al 40' siglato da Moscatelli.

Il primo tempo infatti si è aperto con una papera tra difesa e portiere che è costata il vantaggio dell'Este: Buson appoggia al portiere, ma Melone non capisce cosa volgia fare il compagno e la palla pur al rallentatore finisce in rete. Ciò avviene a 40" dal fischio d'inizio. A pareggiare i conti con gli episodi negativi l'espulsione di Zanetti dell'Este che commette un fallo da ultimo uomo al 12' su un'azione in contropiede del Carti: espulso e i padovani restano in 10.

Il raddoppio dell'Este Sto arrivando!iva al 31' con Menato: ed è il 2-0 per gli ospiti. Capitan Di Gennaro non ci sta: segna di testa su assist di Gobbetti: inizia la rimonta 1-2.

Il primo tempo si chiude con l'allungo dell'Este grazie a Giacomazzi che segna al 43'.

Nella ripresa il Cartigliano ce la mette tutta (è anche in vantaggio numerico) e recupera due reti di scarto: con un rigore siglato da Barzon al 8' (fallo su capitan Edoardo Di Gennaro in area), e poi al 17' un bel tiro dal limite dell'area di Scapin che porta il punteggio sul 3-3.

A questo punto i padroni di casa continuano a spinge ma sul più bello ecco una punizione per i gialorossi e il mago Menato infila la porta: un 3-4 che taglia le gambe agli uomini del vice-mister Stefano Bizzotto (in panchina per lo squalificato Alessandro Ferronato). A suggello della debacle un rigore al 40'. Si chiude sul 3-5.

Il Cartilgiano con rammirico è escluso dal torneo della Coppa Italia di Serie D.

Sotto un altro momento del match di Coppa Italia tra Cartigliano e Este allo stadio Fair Play