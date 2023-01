Coppa Italia, serie C: Virtus Entella-LR Vicenza, i biancorossi convocati per la trasferta a Chiavari

Serie C

Ecco i 25 giocatori biancorossi convocati da mister Francesco Modesto per la semifinale di andata della Coppa Italia Serie C contro la Virtus Entella, in programma mercoledì 18 gennaio 2023 alle ore 18 allo stadio comunale di Chiavari.

ECCO I 25 CONVOCATI PER LA TRASFERTA A CHIAVERI

PORTIERI: Brzan, Confente, Iacobucci.

DIFENSORI: Bellich, Cappelletti, Corradi, Ierardi, Ndiaye, Pasini, Sandon, Valietti.

CENTROCAMPISTI: Begic, Cavion, Dalmonte, Greco, Jimenez, Oviszach, Ronaldo, Zonta.

ATTACCANTI: Alessio, Busatto, Ferrari, Giacomelli, Rolfini, Stoppa.