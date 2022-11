Coppa Italia, serie C - Vicenza-Arzignano: le formazioni probabili, ma ci sarà davvero il turn-over?

Se ci sarà il turn-over, come annunciato dagli ambienti biancorossi, è probabile che in casa LR Vicenza riposino, anche se disponibili in panchina, Padella, Ronaldo, Jimenez, Cavion, Dalmonte e Ferrari.

Ma il tecnico Baldini, contestato dai tifosi martedì 1 novembre e reduce da risultati altalenanti, è chiamato a vincere, e quindi è evidente che metterà in campo chi lo convincerà di più e soprattutto gli possa dare certezze.

In casa gialloceleste è probabile che mister Giuseppe Bianchini faccia giocare gli ex al Menti, come Bonetto e Cester, certamente motivati. Per il resto come sempre si affiderà ai più in forma in questo momento. Il tecnico dell'Arzi ci ha abituato al rimescalare le carte anche in campionato. Ma è anche probabile che possa utilizzare il match per testare i suoi in vista delle due sfide di campionato che ancora si debbono giocare.

ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI

LR VICENZA (4-3-3): Desplanches; Sandon, Corradi, Pasini, Ierardi; Begic, Scarsella, Zonta; Osvizach, Rolfini, Giacomelli.

In panchina: Grandi, Brzan, Padella, Valentini, Ronaldo, Cataldi, Cavion, Jimenez, Greco, Cavion, Dalmonte e Ferrari, Busatto.

Allenatore: Francesco Baldini

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2): Saio; Davi, Molnar, Bonetto, Gemignani; Nchama, Bordo, Barba; Cester; Parigi, Tremolada.

In panchina: Pigozzo, Volpe, Grosso, Gning, Piana, Cariolato, Zanella, Antoniazzi, Bontempi, Casini, Lunghi, Tardivo, Grandolfo, Penzo, Fyda.

Allenatore: Giuseppe Bianchini