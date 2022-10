Coppa Italia, serie C: tra i pali Desplanches e sorpresa in attacco con Jack e Busatto

Sorpresa nella formazione di mister Francesco Baldini con una coppia d’attacco inedita, fino ad ora (mai vista in campionato), che vede il grande Giacomelli con il classe 2002 Busatto.

L’allenatore utilizza comunque il modulo 3-5-2 e fa esordire tra i pali in una partita ufficiale il portiere ex Milan Sebastiano Deslanches.

In campo al Menti, con un pubblico scarso nei numeri (nemmeno 500 persone sugli spalti ... d'altronde è un giorno lavorativo in orario di lavoro), da una parte i biancorossi e dall’altra i rossoblù della Virtus Verona di Gigi Fresco per il primo turno della Coppa Italia di serie C.

Il secondo turno sarà il 2 novembre e ci andrà la squadra che a Vicenza vince: l’avversario sarà o l’Arzignano o la Triestina che giocano alle ore 18 di oggi

LE FORMAZIONI DI VICENZA-VIRTUS VERONA IN COPPA ITALIA DI SERIE C

LR VICENZA (3-5-2-): Desplanches; Corradi, Padella, Sandon; Oviszach, Jimenez, Cataldi, Scarsella, Begic; Busatto, Giacomelli.

IN PANCHINA: Brzan, Grandi, Valietti, Zonta, Dalmonte, Ronaldo, Ferrari, Rolfini, Greco, Cappelletti, Alessio, Stoppa, Vescovi, Cavion, Tonin.

ALLENATORE: Francesco Baldini?



VIRTUS VERONA (3-5-2): Siaulys; Munaretti, Faedo, Cellai; Vesentini, Santi, Turra, Tronchin, Mazzolo; Begheldo, Gomez.

IN PANCHINA: Sibi, Freddi, Cella, Daffara, Nalini, Sinani, Danti, Manfrin, Ruggero, Hallfredsson, Olivieri, Talarico, Priore, Casarotto.

ALLENATORE: Luigi Fresco



ARBITRO: Gabriele Restaldo di Ivrea