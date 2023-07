Coppa Italia, serie C, primo turno: il LR Vicenza gioca il 6 agosto contro la Feralpisalò

Era sospesa la partita del primo turno di Coppa Italia di Serie C che per il LR Vicenza era prevista allo stadio Menti contro il Catanzaro il 6 agosto 2023 a causa dei ricorsi che coinvolgono una serie di squadre tra la serie B e la C. Ora la situazione si è sbloccata e il match si giocherà invece a Piacenza, campo scelto per la partite di B dalla Feralpisalò. I lombardi infatti sono gli avversari del primo turno di Coppa Italia per la compagine biancorossa. L’incontro si gioca comunque il 6 agosto prossimo.

L’aggiornamento definitivo delle partite di Coppa Italia di Serie C 2023-2024 sarà reso noto il 2 agosto 2023.