Ecco le formazioni che scendono in campo allo stadio comunale di Rimini “Romeo Neri” per gli ottavi di finale della Coppa Italia di serie C alle ore 18 di mercoledì 16 novembre 2022.

In attacco come annunciato da mister Modesto tra le fina biancorosse parte titolare Rolfini; con lui Scarsella e punta centrale Busatto

Coppa Italia, serie C: per Rimini-LR Vicenza tra i biancorossi in porta Grandi e in attacco Busatto