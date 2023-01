Coppa Italia, serie C: il primo tempo di Entella-Vicenza finisce a reti inviolate (0-0)

All’ultimo in difesa c’è Ierardi sulla destra, al centro Cappelletti e a sinistra Sandon. Rimane in panchina Pasini annunciato inizialmente nella formazione ufficiale.

Il primo quarto d’ora del match sul campo sintetico di Chiavari vede la Virtus Entella prevalere sul LR Vicenza: diverse le occasioni per i bianco-azzurri e in particolare sui piedi di Favale (al 1’ su punizione) e Morosini al 4’ dalla distanza.

Lo stesso Morosini va vicino alla rete al 14’ con un tiro dal limite dell’area e Confente è costretto al tuffo per bloccare la palla.

Poi il Vicenza ingrana: al 15’ azione di prima con Valietti che serve un assist al bacio a Rolfini all’altezza degli 11 metri. Ma la difesa ligure “spazza” in corner e anticipa di poco il Cobra.

Al 17’ bel tiro di Dalmonte, davvero pericoloso e angolato, che impegna l’estremo difensore Borra.

Cinque minuti dopo al 17’ è Zonta che si trova una palla d’oro in area che gli serve Stoppa, ma non inquadra la porta.

Al 30’ altra occasione per Dalmonte che da posizione troppo angolata tenta il tiro verso la porta ma manda sul fondo.

Il primo tempo finisce a reti inviolate!