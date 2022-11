Coppa Italia, serie C: mister Bianchini (Arzignano Valchiampo): "Ci siamo guadagnati questa opportunità e ce la giochiamo"

Mercoledì 2 novembre 2022 alle ore 20 allo stadio “Romeo Menti” di Vicenza si gioca il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia tra LR Vicenza e FC Arzignano Valchiampo. L'arbitro sarà Adolfo Baratta di Rossano, coadiuvato in campo da Michele Maccorin di Pordenone, Giorgio Ravera di Lodi. Quarto uomo Alessandro Boggiani di Monza.

Mentre i biancorossi sembrano in una sorta di silenzio stampa non dichiarato, i giallocelesti invece come sempre hanno incontrato la stampa alla vigilia del match.



MISTER BIANCHINI: "E' UN DERBY E UN MATCH CHE CI CARICA DI ORGOGLIO"

«Partita bella da giocare - afferma subito mister Giuseppe Bianchini sul match Vicenza-Arzignano -: andiamo in uno stadio storico come il Menti e per noi deve essere un piacere andare a giocare là. È un derby ed è un match che ci carica di orgoglio. Bisogna prepararlo bene e scendere in campo. Mi aspetto che i ragazzi vadano a giocare una gara con entusiasmo, senza timore reverenziale, rispettando enormemente l’avversario provando però a fare la partita consapevoli del fatto che sarà una gara difficile. Il pubblico a Vicenza pesa e si fa sentire: ci siamo guadagnati questa opportunità e i miei se la devono vivere bene».

ANDREA BONETTO: NON CI FAREMO CONDIZIONARE DAL CAMPO

Vicenza-Arzignano Valchiampo «sarà sicuramente una bella partita e una bella atmosfera - afferma il difensore Andrea Bonetto, ex del Vicenza -. Affrontiamo una grande squadra che ha grandi ambizioni. Come in tutte le gare andremo al Menti per dare tutto quanto e mettere in campo la nostra miglior squadra. Per me sarà la prima volta che torno al Menti da avversario e sarà un’emozione. A Vicenza ho passato un anno e mezzo molto bello dove sono cresciuto molto».

«Il segreto del nostro gruppo? - spiega Bonetto - Siamo molto uniti, ci vogliamo bene e stiamo bene insieme. Tutti si allenano al massimo e danno sempre tutto. Penso che questo sia fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Conosciamo tutti Vicenza, lo stadio e la passione dei tifosi. Non dobbiamo farci condizionare, ma scendere in campo sapendo bene quello che dobbiamo fare e mettendo tutto».