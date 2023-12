Coppa Italia Serie C LR Vicenza-Rimini: sarà Andrea Calzavara di Varese a dirigere la gara

Dopo aver dato addio al sogno promozione diretta con la sconfitta subita contro il Mantova, il Vicenza proverà a trovare il pass per la semifinale di Coppa Italia Serie C Now nella sfida con il Rimini. A dirigere la gara, in programma mercoledì 13 dicembre alle ore 18.30, sarà Andrea Calzavara della sezione di Varese. L'arbitro lombardo non ha precedenti con le due squadre e in questa stagione ha diretto 8 gare, estraendo 44 cartellini gialli e 3 rossi, con doppia ammonizione.

Gli assistenti di questa sfida dei quarti di finale di Coppa Italia saranno Manuel Marchese di Pavia e Marco Pilleri di Cagliari. Quarto ufficiale Francesco Burlando di Genova.