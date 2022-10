Coppa Italia, serie C: l’Arzignano vince di misura a Trieste e nel secondo turno sarà derby vicentino

Grande turn-over anche nelle formazioni della Triestina e del FC Arzignano Valchiampo che si sono incontrate per il primo turno di Coppa Italia di serie C nel tardo pomeriggio di mercoledì5 ottobre.

L’incontro è stato risolto al 23’ della ripresa con il gol di testa di Manuel Antoniazzi che ha portato la vittoria ai giallocelesti e di conseguenza all’eliminazione dal torneo della Triestina.

L’Arzignano il 2 novembre incontrerà il LR Vicenza per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C (sedicesimi).

La partita allo stadio Nereo Rocco di fronte a 395 spettatori nel primo tempo non ha offerto grandi emozioni. Ad esclusione del gol annullato per fuorigioco a Di Gennaro al 39’.

Nel secondo tempo dopo 15’ i giallocelesti cominciano a dimostrare di voler dare una svolta al match: Tremolada porta palla per un bel pezzo di campo e serve Fyda che riesce a scartare la difesa e il portiere Mastrantonio, ma non riesce a calciare in tempo qpirma che la difesa si ricompatti a difesa della porta.

Al 23’ il neo entrato Antoniazzi segna di testa su cross di Davi.

Poi per gli alabarda entra Ganz che a 5’ dalla fine impegna seriamente il portiere dell’Arzi Ivan Saio che si salva con una respinta. In chiusura di match la Triestina ha cercato in tutti i modi di portarsi in parità per conquistare i tempi supplementari, ma la squadra di mister Bianchini ha saputo gestire il risultato.

TABELLINO - TRIESTINA-FC ARZIGNANO VALCHIAMPO, 0-1 (0-0)

TRIESTINA: Mastrantonio, Furlan, Pezzella, Adorante (29’ st Ganz), Ciofani (22’ st Ghislandi), Minesso (22’ st Petrelli), Lollo (27’ pt Lovisa), Rocchi, Di Gennaro, Sarzi Puttini (1’ st Rocchetti), Felici.

ALLENATORE: Bonatti.?

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Saio, Nchama, Fyda (42’ st Grandolfo), Bordo (18’ st Casini), Cariolato (29’ st Zanella), Piana, Davi, Lunghi (18’ st Cester), Grosso, Tremolada, Tardivo (18’ st Antoniazzi).

ALLENATORE: Bianchini.?

ARBITRO: Gemelli di Messina?

RETI: 23’ st Antoniazzi.