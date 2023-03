Coppa Italia, serie C: Juventus-Vicenza, formazioni probabili

Ecco le formazioni probabili di Juventus Next Generation e LR Vicenza che scenderanno in campo giovedì 2 marzo alle ore 20 e 30 all’Allianz Stadium di Torino per l’andata della finale della Coppa Italia di Serie C. Per la redazione di VicenzaToday è molto probabile che mister Modesto faccia scendere in campo dal primo minuto il difensore Ndiaye. Dalmonte difficilmente sarà lasciato in panchina e in attacco sarann0 Della Morte e Stoppa a sostenere da mezze punte il centravanti Ferrari. Solo nel caso in cui sarà presente Rolfini al posto di Della Morte allora è probabile che sia Stoppa a imbeccare i due attaccanti Ales (il Cobra) e Franco (el Loco).

Ronaldo e Jimenez sono la coppia di gestione a centrocampo che non si discute, e l’apporto di Greco pare certa anche perché lo stesso Freddi in campionato non giocherà perché squalificato un turno (come Rolfini). Rimane il dubbio sul portiere biancorosso: ci sarà Confente? O vi sarà un tura-over con Iacobucci?



JUVENTUS NEXT GEN (3-4-3): Crespi; Riccio, Poli, Stramaccioni; Savona, Sersanti, Besaggio, Mulazzi; Iocolano, Sekulov, Pecorino.

ALLENATORE: Brambilla



VICENZA (3-4-2-1): Iacobucci; Ierardi, Ndiaye, Sandon; Dalmonte, Ronaldo, Jimenez, Greco; Della Morte, Stoppa; Ferrari.

ALLENATORE: Modesto.

ARBITRO: Paride Tremolada di Monza