Coppa Italia, serie C: il Vicenza vince l'andata a Torino contro la Juve per 2-1

Il LR Vicenza espugna l’Allianz Stadium contro la Juventus Next Generation mettendo a segno un gol nel primo tempo e poi credendoci fino in fondo nonostante il pareggio dei bianconeri all’inizio della ripresa. La rete del vantaggio arriva al 89’ con un bel tiro a giro di prima intenzione di Kaleb Jimenez. A Torino si è visto un Vicenza compatto e che ha ben figurato di fronte ai tanti talenti bianconeri. La squadra di mister Brambilla però non meritava di perdere: un pareggio ci sarebbe stato.

PRIMO TEMPO

All’Allianz Stadium il Vicenza apre il match con molta aggressività e spinge i padroni di casa nella loro metà campo rischiando però alcune ripartente di Soulè e compagni.?Al 13’ la super occasione della Juve Next Generation con Soulé che libera Pecorino sulla destra che a sua volta solo davanti a Iacobucci non riesce a beffarlo: la palla è fuori di poco.

Al 18’ sullo sviluppo di un calcio d’angolo Ronaldo al volo impegna l’estremo difensore bianconero che a sua volta salva il risultato sulla linea!

Al 21’ Begic arriva sul fondo elude la difesa e crossa al centro per Ferrari che di testa va in porta da pochi metri, ma salva ancora una volta il portiere bianconero Crespi a fil di palo.

Al 39’ su cross perfetto di Ronaldo in area arriva sul pallone Ierardi che anticipa addirittura Ferrari, e segna il suo settimo gol in stagione. Crespi non può nulla sulla valanga biancorossa! E’ lo 0-1 all’Allianz Stadium per il Lane.? Ma nell’azione Ierardi rimedia un infortunio (un problema muscolare, verrà comunicato qualche minuto più tardi) ed è costretto ad uscire: al suo posto entra Cappelletti.

Al 45’ su cross da destra di Savona, Iling arriva di testa ma manda di poco fuori.

Si va a riposo dopo 3' di recupero sullo 0-1, vantaggio del LR Vicenza.

SECONDO TEMPO

Si riprende il gioco di fronte a 21.572 spettatori. Dopo solo 2’ la Juve Next Gen va in gol: Soulé impegna il portiere biancorosso Iacobucci su punizione, l’estremo difensore respinge, ma Iling-Junior infila in pallonetto la porta a Iacobucci battuto. E’ il pareggio dei bianconeri: 1-1.

Al 32’ cambio per il Vicenza: entrano Stoppa e Oviszach per Della Morte e Begic.

Dopo un solo minuto Stoppa va a conclusione da destra con un rasoterra sul primo palo, ma il portiere bianconero para.

L’intensità del primo tempo viene meno verso il 70' e le squadre si allungano un po’. Il Vicenza però ci crede e mette sotto pressione i giovani talenti bianconeri.

Il gol del vantaggio biancorosso arriva al 89’ con Jimenez che su respinta della difesa (che anticipa Ferrari su suggerimento di Ronaldo) al volo di sinistro va a cercare l’angolo alto a sinistra della porta beffando Crespi: imprendibile. E’ l’1-2.

Ma non è finita alla ripresa la Juve in attacco con “densità di uomini” impegna seriamente i biancorossi: al 90’ è Compagnon che colpisce la traversa. E dopo tre minuti di recupero arriva il triplice il fischio finale che consegna la vittoria ai biancorossi del Lane.

Il ritorno di questa finale di Coppa Italia di Serie C è previsto l’11 aprile allo stadio Romeo Menti.