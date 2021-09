Coppa Italia Serie C - Il Vicenza femminile batte Brixen, 1-0: gol di Kastrati

Una vittoria di misura per le calciatrici di mister Dalla Pozza che fa ben sperare per un buon piazzamento nel torneo tricolore di serie C

Domenica pomeriggio 12 settembre 2021 sul campo di Tavernelle (Altavilla Vicentina) nella prima partita di Coppa Italia di Serie C contro Brixen Obi (Bressanone), il Vicenza Calcio Femminile fatica, ma alla fine trova il successo grazie alla rete al 35' della ripresa della kossovara Kastrati (classe 2005). Un risultato positivo che permette alla compagine berica di affrontare con maggiore serenità il prossimo incontro di coppa domenica 19 settembre 2021 con Isera.



TABELLINO - Vicenza calcio femm-Brixen Obi, 1-0 (0-0 pt)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: Palmiero, Gobbato, Fasoli, Missiaggia (C), Cattuzzo (46’ Dal Bianco), Battilana, Yeboaa (85’ De Vincenzi), Piovani (74’ Broccoli), Basso (56’ Bauce), Kastrati, Maddalena (56’ Pegoraro). A disposizione: Bianchi, Balestro, Frighetto, Lugato. All. Moreno Dalla Pozza

BRIXEN OBI: Holzer, Dorfmann, Casal, Abler, Ladstaetter, Oberhuber, Rieder L., Santin, Reiner, Bielak (C), Stockner. A disposizione: Graus, Bauer, Muhlback, Treibenreif, Maloku, Tschoell, Rieder. All. Davide Castellaneta

ARBITRO: Santinelli di Bergamo.

MARCATRICE: Kastrati all’80 (V)

AMMINITE: Piovani e Kastrati (V).