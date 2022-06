Coppa Italia, serie C: il Vicenza Calcio Femminile batte in finale la Ternana di Schenardi e alza la Coppa

Il Vicenza Calcio Femminile domenica 26 giugno 2022 sul campo neutri di Firenze vince la finale di Coppa Italia di serie C battendo per 1-0 la Ternana di mister Schenardi. Le atlete di mister Moreno Dalla Pozza fanno sin da subito il gioco e le umbre contengono le esuberanti attaccanti vicentine, però comunque pungendo in attacco.

Prima occasione al 16' con Basso che calcia dalla distanza ma la palla non è fuori dallo specchio della porta per poco. Sul fronte opposto per la Ternana si presenta davanti alla porta con palla al piede Cianci, ma il guardalinee segnala il fuorigioco. Al 25' Gobbato lancia Sule in contropiede ma il portiere umbro Sacco è brava a bloccare la palla della giovane attaccante vicentina.

Qualche minuto dopo sempre nella prima frazione Maddalena calcia in porta è l'estremo difensore devia in angolo. Occasioni tra le umbrte per Ruzafa e Cianci alle quali non riesce di superare il portiere vicentino Dalla Via.

Nella ripresa subito l'episodio chiave: fallo di mano in darea da parte di un difensore della Ternana. Batte il penalty Basso che realizza spiazzando il portiere. E' l'1-0 (3').

Una manciata di secondi dopo la Ternana attacca e Cattuzzo tocca in area Clemente: il direttore di gara fischia il rigore. Sul dischetto Copia che grazia Dalla Via "sparando" sulla traversa.

Grande festa per i colori biancorossi con la presidente Erika Maran a capo di un nutrito gruppo di supporters delle biancorosse di Missaggia e compagne. Alla fine è proprio la capitana che alza la Coppa Italia!