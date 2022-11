Coppa Italia, serie C: il LR Vicenza giocherà i quarti con la Viterbese in Lazio

Alla Lega Pro sono stati effettuati i sorteggi per gli accoppiamenti dei quarti di finale di Coppa Itala Serie C.



Il LR Vicenza dovrà affrontare la Viterbese, in trasferta, mercoledì 7 dicembre 2022. Per l'orario ancora non si sa: verrà comunicato in tempo utile.Il regolamento della Coppa Italia di Serie C infatti prevede che una volta giocate le partite della prima fase che si conclude con gli ottavi, le squadre rimaste in "pista" vengano convolte in un sorteggio per rendere casuali gli accoppiamenti.