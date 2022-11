Coppa Italia, serie C: i convocati da mister Baldini per Vicenza-Arzignano

Niente conferenza stampa prepartita per i biancorossi. Questa volta mister Francesco Baldini ha saltato l'incontro trdizionale con la stampa alla vigilia del match. Nel pomeriggio ha convocato 24 giocatori biancorossi per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C contro l’Arzignano Valchiampo, in programma mercoledì 2 novembre 2022 alle ore 20 allo stadio Romeo Menti.

Non ci sarà tra i portieri Confente, per lui una giornata di riposo. Cappelletti ha ancora il fastidio al piede e per Stoppa si tratta di uno stop finalizzato ad una piena ripresa dopo l'infortunio lieve della settimana scorsa.



I BIANCOROSSI CONVOCATI PER VICENZA-ARZIGNANO

PORTIERI: Brzan, Desplanches, Grandi.

DIFENSORI: Corradi, Ierardi, Padella, Pasini, Sandon, Valietti.

CENTROCAMPISTI: Begic, Cataldi, Cavion, Dalmonte, Greco, Jimenez, Oviszach, Ronaldo, Scarsella, Zonta.

ATTACCANTI: Alessio, Busatto, Ferrari, Giacomelli, Rolfini.