Coppa Italia, serie C: convocati da mister Francesco Modesto per Rimini-LR Vicenza

Eccoli i 23 giocatori del LR Vicenza convocati da mister Francesco Modesto per la gara di Coppa Italia Serie C contro il Rimini, in programma mercoledì 16 novembre 2022 alle ore 18, allo stadio Romeo Neri sulla Riviera romagnola. Tornano a disposizione (anche se non al 100%) il difensore Cppelletti e l'attaccanti Stoppa. Non saranno del match i due con le rispettive nazionali: Begic con la Slovenia U21 e Desplanches con la U20 azzurra. Infine non sarà della partita nemmeno Loris Zonta che venerdì scorso ha subito un colpo in allenamento alla coscia destra: il referto medico parla di lesione contusiva. Ci vogliono 14 giorni per recuperare. Infine Padella è infortunato.

I CONVOCATI DA MISTER MODESTO

PORTIERI: Brzan, Confente, Grandi.

DIFENSORI: Bellich, Cappelletti, Corradi, Ierardi, Pasini, Sandon, Valietti.

CENTROCAMPISTI: Cavion, Greco, Favero, Jimenez, Oviszach, Ronaldo, Scarsella.

ATTACCANTI: Alessio, Busatto, Ferrari, Giacomelli, Rilfini, Stoppa.