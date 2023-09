Coppa Italia Serie C Arzignano Valchiampo-Trento: info biglietti e prevendita

Nel primo turno di Coppa Italia di Serie C l'Arzignano Valchiampo affronterà il Trento, match in programma martedì 3 ottobre 2023 alle ore 18:30 presso lo Stadio Dal Molin. La società vicentina ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti attraverso il servizio di prevendita e ha ricordato che come da normativa, la vendita del settore ospiti (Curva Nord) chiuderà alle ore 19 del giorno antecedente la gara.

NORME DI ACCESSO ALLO STADIO E INDICAZIONI GENERALI

Per accedere allo Stadio è necessario esibire all’ingresso il biglietto nominativo e un documento di identità in corso di validità.

Per la gara in oggetto i biglietti saranno personali e non cedibili

PREZZI ONLINE E BOTTEGHINO PREVENDITA:

• Tribuna Centrale B prezzo unico € 10,00

• Tribuna Laterale A e C prezzo unico € 5,00

• Settore Ospiti prezzo unico € 5,00

PREZZI BOTTEGHINO GIORNO GARA (escluso settore ospiti giorno gara):

• Tribuna Centrale B prezzo unico € 10,00

• Tribuna Laterale A e C prezzo unico € 5,00

• Settore Ospiti prezzo unico € 5,00

Persone con disabilità: biglietto omaggio + accompagnatore omaggio (6 posti settore locali, 3 posti settore ospiti)

– Online sul sito TicketOne dalle ore 15:00 del giorno 27 settembre 2023 sino alle ore 19:00 di martedì 2 ottobre 2023 per il settore ospiti e fino alle ore 18:30 del giorno gara per la Tribuna Centrale e Laterale;

– In prevendita presso “Tabaccheria Dal Grifo”, in piazza Unità d’Italia ad Arzignano (VI) negli orari di apertura al pubblico della tabaccheria;

– Punti Vendita TicketOne presenti sul territorio ma che devono aver attivato la vendita del prodotto “CALCIO”;

– Al botteghino presso la biglietteria dello stadio Dal Molin, il giorno gara, dalle 16:00 fino alla fine del primo

tempo.

Saranno concessi accrediti per i PORTATORI DI DISABILITA’ fino ad esaurimento posti. La richiesta di accredito dovrà riportare:

– certificato di invalidità

– documento d’identità in corso di validità del soggetto e del suo accompagnatore

Tutte le richieste non inviate entro i suddetti termini e all’indirizzo sopra citato non saranno prese in considerazione. La conferma dell’accredito avverrà con l’invio dello stesso tramite email da parte della Società.