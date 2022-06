Coppa Italia, semifinale: il Vicenza Calcio Femminile affronta il Trastevere per il ritorno a Tavernelle di Altavilla

Dopo i primi 90′ giocati a Roma il Vicenza Calcio Femminile è in vantaggio per 2-1 e si appresta ad affrontare il match di ritorno in casa domenica 19 giugno 2022 con inizio alle 15 al campo comunale di Tavernelle (Altavilla Vicentina) in via Lago di Carezza.

Alle biancorosse basterebbe un pareggio per strappare il biglietto per la finale, anche se un gol di vantaggio non offre sicurezze a capitan Missiaggia e compagne.

Dalla parte opposta del tabellone Jesina Femminile e Ternana Women si giocano l’accesso al match decisivo per l’assegnazione della coppa: l’andata è finita 1-1 e sarà a Jesi che si deciderà tutto.

La finale si giocherà a Firenze.



Intanto la società biancorossi si appella ai tifosi perché si tratta comunque vada dell’ultima partita in casa della stagione 2021-2022.