Il Lane verso la Coppa con il sogno del Toro

Saranno 6 le formazioni di Serie C che parteciperanno alla Coppa Italia edizione 2023/24, nella quale figurerà a questo punto anche il Lecco (salvo ulteriori sviluppi della farsa). Esse saranno Virtus Entella, Pescara, Cesena, Crotone, Foggia e Lr Vicenza. In totale avremo 44 squadre partecipanti (20 di A, 18 di B e le altre, come detto, di Terza serie.) Il turno preliminare, com’è noto, parte domenica 6 agosto. Per quanto riguarda il Lane, se supererà lo scoglio Feralpi Salò in campo neutro, gli toccherà il Torino per il primo big match della stagione targata Aimo Diana. Almeno questo è quello che sperano i tifosi berici, sempre se non si metteranno di mezzo i Leoni del Garda.